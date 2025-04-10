«Это бойкот!»: Крок заявил об «издевательстве» над зрителями московских театров
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в разговоре с НСН призвал к дальнейшей корректировке правил посещения театров.
Издевательством над москвичами и гостями столицы назвал введение именных билетов директор Вахтанговского театра Кирилл Крок в беседе с НСН.
Ранее ректор Высшего театрального училища имени М. С.Щепкина Борис Любимов в интервью ТАСС допустил скорую отмену именных билетов, если это серьезно сократит посещаемость спектаклей. 15 марта 2025 года в Москве ввели новую систему продажи билетов в театры, подведомственные столичному департаменту культуры. Их можно приобрести только по удостоверяющим личность документам. Оформить возврат таких билетов возможно лишь офлайн и не позднее чем за 10 дней до спектакля.
По словам Крока, из-за новых правил продажи билетов зрительные залы многих московских театров опустели.
«Посмотрите, какое падение спроса на билеты в московские театры. Зрительные залы стоят полупустые, а спектакли отменяются. Люди объявили бойкот этой системе покупки билетов. А у нас, у федеральных театров, раскупили билеты на май, июнь, июнь в ноль. На сайте Вахтанговского театра люди пишут, что не будут ходить в московские театры по новым неумным, скажем так, правилам», - подчеркнул Крок.
Он приветствовал недавние поправки в правила посещения театров и концертных залов, позволяющие детям ходить на детские спектакли без предъявления документов.
«Детские театры в Москве вообще вынуждены были отменять спектакли, когда в зале на 600 мест сидят 150-200 человек на некогда аншлаговом представлении. Это о чем говорит? Я уж не говорю об экономике, сколько театры потеряли, как уменьшилась зарплата артистов и сотрудников театра. Кто будет компенсировать эти потери? Новые правила требуют корректировки. И вводить новую билетную платформу нужно, но сделать это необходимо так, чтобы она была интересна людям. А не так: вот не хотите MosID получать, тогда будете с паспортами ходить. Это что за издевательство над москвичами, гостями столицы? Мне кажется, это неправильно. А сама идея создать единую билетную платформу в Москве, мне кажется, абсолютно верна. Только вот способы ее введения вызывают удивление», - добавил Крок.
Ранее лауреат «Золотой Маски» Марк Розовский рассказал о ценностях русского театра, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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