Фурсин: Новые правила покупки билетов в Москве не привели к образованию очередей

В Москве с 15 марта вводится продажа именных билетов в театры и на концерты. Теперь при покупке нужно будет предоставить документы. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей.

В свою очередь заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН назвал введение именных билетов ужасным по отношению к театрам.

Ранее сервис «Мосбилет» запустил функцию, позволяющую приобрести билет на концерт или спектакль в подарок для другого человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

