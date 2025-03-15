Фурсин: Новые правила покупки билетов в Москве не привели к образованию очередей

Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок, вступившие в силу в субботу, не привели к образованию очередей, сообщил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.

Директор Театра Вахтангова раскритиковал продажу билетов по паспорту

В Москве с 15 марта вводится продажа именных билетов в театры и на концерты. Теперь при покупке нужно будет предоставить документы. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей.

В свою очередь заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН назвал введение именных билетов ужасным по отношению к театрам.

Ранее сервис «Мосбилет» запустил функцию, позволяющую приобрести билет на концерт или спектакль в подарок для другого человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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