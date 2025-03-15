Фурсин: Новые правила покупки билетов в Москве не привели к образованию очередей
Новые правила покупки билетов и посещения театров и концертных площадок, вступившие в силу в субботу, не привели к образованию очередей, сообщил РИА Новости глава департамента культуры Москвы Алексей Фурсин.
В Москве с 15 марта вводится продажа именных билетов в театры и на концерты. Теперь при покупке нужно будет предоставить документы. Как подчеркнули в мэрии, новые правила продажи билетов направлены против мошенников и перекупщиков, а также должны обеспечить безопасность зрителей.
В свою очередь заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский в беседе с НСН назвал введение именных билетов ужасным по отношению к театрам.
Ранее сервис «Мосбилет» запустил функцию, позволяющую приобрести билет на концерт или спектакль в подарок для другого человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Автопортрет с ушанкой» Микеланджело Пистолетто выставили на торги
- Фурсин: Новые правила покупки билетов в Москве не привели к образованию очередей
- Дело о теракте возбуждено после попытки поджога центра «Долг» под Смоленском
- В Ахтынском районе Дагестана загорелся лесной массив
- Автомобиль въехал в толпу на митинге протеста в Белграде и сбил трех человек
- ВКС России сбили украинский самолет МиГ-29 в воздушном бою
- Из Курской области эвакуировали 275 человек, включая 11 детей
- Орбан выдвинул 12 требований к Евросоюзу, включая отсутствие Украины в ЕС
- Сезон проката самокатов и велосипедов открылся в Москве
- Дзюба: Мне ни за что не стыдно
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru