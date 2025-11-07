«Франкенштейна» дель Торо назвали аттракционом без глубины
Великий сказочник Гильермо дель Торо сделал из романа Шелли аттракцион, отказавшись от разговора со зрителем на важные темы, заявила НСН кинокритик Нина Ромодановская.
Обладатель «Оскара» Гильермо дель Торо сделал из «Франкенштейна» визуализацию романа Мэри Шелли на хорошем техническом уровне, лишив его при этом глубины смыслов, рассказала НСН главный редактор портала «ПрофиСинема» Нина Ромодановская.
На Netflix вышел новый готический фильм Гильермо дель Торо «Франкенштейн» по всемирно известному роману Мэри Шелли. Картину ранее представили в рамках Венецианского кинофестиваля. Ромодановская называла ее разочарованием, а теперь уточнила, чего не хватило картине.
«Я воспринимаю Гильермо дель Торо как великого сказочника, который через мифологию говорит со зрителем об очень важных вещах, и закладывает очень много смыслов в свои фильмы. Его «Франкенштейн» не дал мне пищи для размышлений. Все мы прекрасно знаем новеллу Мэри Шелли, и фильм стал, на мой взгляд, иллюстрацией к ней, пусть и со своими нюансами. Конечно, это не постраничная визуализация, но мне не хватило именно смысловой глубины. Фильм оказался больше аттракционом, чем разговором со зрителем на какие-то важные темы», - полагает кинокритик.
По ее словам, новая экранизация романа Шелли может понравиться лишь неискушенной молодой аудитории.
«"Франкенштейна" начали экранизировать еще в немом кино. Это одно из первых произведений, которое было взято в оборот кинематографистами еще при зарождении кинематографа в силу своей загадочности и сюжетной интриги. Кинематографисты сразу увидели в нём зрительский потенциал. Фильм дель Торо, конечно, сделан на новом техническом уровне, он для своего целевого сегмента - для киноходящей молодой аудитории», - считает Ромодановская.
В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН назвал лучшую экранизацию «Франкенштейна».
«Гильермо дель Торо - блистательный режиссер. Поэтому, конечно, картину увидят интернет-пользователи. Я очень жду, когда она появится в России на интернет-ресурсах. Дель Торо не режиссер массового коммерческого кино, это не Спилберг и не Майкл Бэй, его фильмы блокбастерами с миллиардными сборами не будут. Но это фильмы для любителей настоящего кино, для знатоков кино, для людей, чей культурный уровень чуть отличается от уровня рядового колхозника. До этого экранизаций «Франкенштейна» было много, я люблю фильм Кеннета Брана, это прекрасный фильм», - полагает Шнейдеров.
Ранее Гильермо дель Торо сравнил героя своего фильма Виктора Франкенштейна с разработчиками ИИ. По его словам, высокомерие Виктора чем-то напоминает высокомерие IT-специалистов. Режиссер считает, что они в некотором роде слепы, так как не задумываются о последствиях своего творения, приводит его слова "Радиоточка НСН".
