По ее словам, новая экранизация романа Шелли может понравиться лишь неискушенной молодой аудитории.

«"Франкенштейна" начали экранизировать еще в немом кино. Это одно из первых произведений, которое было взято в оборот кинематографистами еще при зарождении кинематографа в силу своей загадочности и сюжетной интриги. Кинематографисты сразу увидели в нём зрительский потенциал. Фильм дель Торо, конечно, сделан на новом техническом уровне, он для своего целевого сегмента - для киноходящей молодой аудитории», - считает Ромодановская.

В свою очередь, кинокритик Давид Шнейдеров в беседе с НСН назвал лучшую экранизацию «Франкенштейна».

«Гильермо дель Торо - блистательный режиссер. Поэтому, конечно, картину увидят интернет-пользователи. Я очень жду, когда она появится в России на интернет-ресурсах. Дель Торо не режиссер массового коммерческого кино, это не Спилберг и не Майкл Бэй, его фильмы блокбастерами с миллиардными сборами не будут. Но это фильмы для любителей настоящего кино, для знатоков кино, для людей, чей культурный уровень чуть отличается от уровня рядового колхозника. До этого экранизаций «Франкенштейна» было много, я люблю фильм Кеннета Брана, это прекрасный фильм», - полагает Шнейдеров.

Ранее Гильермо дель Торо сравнил героя своего фильма Виктора Франкенштейна с разработчиками ИИ. По его словам, высокомерие Виктора чем-то напоминает высокомерие IT-специалистов. Режиссер считает, что они в некотором роде слепы, так как не задумываются о последствиях своего творения, приводит его слова "Радиоточка НСН".

