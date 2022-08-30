Не до «литературы»: Легостаев оценил попытку признать песни Оксимирона экстремистскими
Музыкальный критик в эфире НСН напомнил о политических расхождениях известного рэпера с российским государством.
Если прокуратура не захочет углубляться в тексты песен рэпер Мирона Фёдорова (он же Oxxxymiron), то просто объявит его экстремистом, заявил музыкальный критик Илья Легостаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что творчество рэпера Оксимирона могут признать в России экстремистским. Соответствующий иск подал и.о. прокурора Москвы Сергей Савенков. На сайте Замоскворецкого суда говорится, что запрос о «признании информационных материалов, распространяемых посредством сети Интернет экстремистскими» сделан «в интересах РФ». Легостаев считает, что запрет – это последнее дело, но жестче регулировать музыкальный рынок все-таки стоит.
«Перспектива признания песен Оксимирона экстремистскими, к сожалению, довольна велика. Больше всего смущает факт того, что не указано, какие песни, строчки из них возмутили авторов иска. Подробностей нет. Это намекает на то, что никто не будет копаться в его сложных литературоцентричных текстах, его просто объявят экстремистом, потому что он думает не так, как это принято в России. Он за границей, у него свое отношение к специальной военной операции, и он участвует в концертах, на которых собирают помощь беженцам. Это будет абсолютно политически мотивированное решение, которое к музыке не имеет отношения», - сказал Легостаев.
Позже стало известно, что претензии вызвала песня «Последний звонок», в которой идёт речь о теракте в школе, и клип на неё. Собеседник «Радиоточки НСН» считает, что музыкальный рынок нуждается в жёстком регулировании, но не со стороны государства.
«Я считаю, что запреты очень плохой метод. Они приносят только вред, да и в век технологий ничего запретить нельзя. Музыка должна быть любая, но музыкальным процессом надо управлять. К примеру, жестко подходить к публике на концертах. Если стоит ценз 18+, то его надо соблюдать и детей на мероприятиях, где матерятся изо всех сил, быть не может. Эти вещи важны, но государству здесь делать нечего, этим должны заняться организаторы концертов», - резюмировал Легостаев.
Ранее Илья Легостаев поддержал идею промоутеров запретить артистам политические заявления со сцены.
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