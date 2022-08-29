Песни Оксимирона потребовали признать экстремистскими

Песни рэпера Оксимирона потребовали признать экстремистскими. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующий иск поступил в Замоскворецкий суд Москвы. Автор иска - исполняющий обязанности прокурора Москвы Сергей Савенков.

В документе отмечается, что речь идет о произведениях рэпера, распространяемых в сети Интернет. Других подробностей не приводится

Ранее рэпер резко выступил против военных действий РФ на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЭкстремизмПрокуратура
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