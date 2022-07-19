Алена Блин: Творчество артистов можно, но сложно отделять от политики

Слушателю очень сложно отделять музыку исполнителя от его политических высказываний, заявила светский журналист, Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в пресс-центре НСН.

«Я считаю, что творчество нужно отделять от политики, но невозможно читать, слышать заявления звезд и потом спокойной слушать их какой-то хит. Например, Макса Барских у меня нет ни одной песни, хотя я их очень любила, я под них танцевала, караоке пела, но все удалила. А, например, песни Аллы Пугачевой я как пела, так и буду петь. Она выступает уже 50 лет, это нельзя перечеркнуть. На ее концерт я бы пошла, от нее я не слышала никаких громких антироссийских заявлений», - рассказала она.

На российском музыкальном рынке становится все меньше конкуренции из-за ряда запретов, заявил ранее музыкальный критик, журналист Илья Легостаев в пресс-центре НСН.

