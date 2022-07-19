Легостаев поддержал идею промоутеров запретить артистам политические заявления со сцены

С точки зрения бизнеса было бы правильно согласовывать все заявления артистов во время концертов, заявил музыкальный критик, журналист Илья Легостаев в пресс-центре НСН.

«Мне кажется разумной промоутерская инициатива включать пункт в договор на контент исполнителя на концерте, что это будет больше в рамках музыки. Это, конечно, давление на артиста, для многих социальные заявления идут рука об руку с музыкой, есть социальная направленность в песнях. Но это один из способов поддержать то, что есть, предоставить возможность людям из нежелательных списков выступать», - отметил он.

Слушателю очень сложно отделять музыку исполнителя от его политических высказываний, заявила ранее светский журналист, Ведущая YouТube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова в пресс-центре НСН.

