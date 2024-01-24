Мультфильм «Как приручить монстров» выйдет в российский прокат 1 февраля

Кинопрокатная компания «Russian World Vision» выпустит 1 февраля в российский прокат мультфильм «Как приручить монстров», историю о дружбе, понимании и принятии различий.

Мультфильм расскажет о девочке Ханны, которая мечтает встретиться с маленькими монстрами. Однажды ей удается проникнуть в их мир – запретный город Монстервилль, где живут существа всех цветов и размеров. Всем вместе им придется сразиться со злыми Горгульей и Циклопом, которые захотят использовать Ханну, чтобы навсегда прекратить любой контакт с внешним миром.

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Мультфильм представляет собой дебют режиссера Лорены Арес. Ее короткометражный фильм Amanece la noche más Long был номинирован на премию «Гойя». Арес рассказала, что главная героиня мультфильма оптимистична, храбра и очень чутка. По словам режиссера, такое сопереживание заставляет ее чувствовать потребность показать всем, что ужас, который вызывают монстры, исходит от незнания.

Таким образом, тема «инаковости» раскрывается в мультфильме не только через противопоставление Ханны и монстров, но также и через противопоставление героини и других детей. Так, от них девочку отличает необычная пигментация кожи. Режиссер дает детям, которые отличаются от сверстников, понять и почувствовать, что мир принимает их.

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ФОТО: пресс-служба Russian World Vision
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