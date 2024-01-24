Мультфильм «Как приручить монстров» выйдет в российский прокат 1 февраля

Мультфильм представляет собой дебют режиссера Лорены Арес. Ее короткометражный фильм Amanece la noche más Long был номинирован на премию «Гойя». Арес рассказала, что главная героиня мультфильма оптимистична, храбра и очень чутка. По словам режиссера, такое сопереживание заставляет ее чувствовать потребность показать всем, что ужас, который вызывают монстры, исходит от незнания.

Таким образом, тема «инаковости» раскрывается в мультфильме не только через противопоставление Ханны и монстров, но также и через противопоставление героини и других детей. Так, от них девочку отличает необычная пигментация кожи. Режиссер дает детям, которые отличаются от сверстников, понять и почувствовать, что мир принимает их.

