«Вирус, шпионы и супергерои»: В ИРИ назвали главные сериалы и фильмы весны

Самыми популярными сериалами 2023 года стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом». Всего в прошлом году при поддержке "Института развития интернета" вышло около 400 проектов.

При этом генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина считает, что трендом 2024 года станут картины в жанре фэнтези, которые придут на смену сказкам.

В числе самых ожидаемых релизов февраля и весны собеседница НСН, в частности, отметила первый художественный сериал на тему спецоперации «20/22», шпионскую драму о противостоянии мировых разведок в 1990-е «ГДР», а также сериал о борьбе с неизвестным вирусом «Точка ноль. Эпицентр».

Кроме того, в ИРИ назвали в числе флагманских проектов сериалы «Многодетство» и «Любопытная Варвара», комедию «Казачок», драмеди «Всё ОК», а также супергеройский мультфильм «Невский».

Сценаристы сериала «Клипот» Дмитрий Петровский и Ольга Шведова, а также генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский ранее рассказывали НСН о посыле картины о превращении представителей «золотой молодежи» в оппозиционеров.

