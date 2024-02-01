«Вирус, шпионы и супергерои»: В ИРИ назвали главные сериалы и фильмы весны
Россияне увидят первый сериал на тему СВО «20/22», супергеройский мультфильм «Невский», а также шпионскую драму «ГДР» о противостоянии мировых разведок в 1990-е.
Доля контента "Института развития интернета" (ИРИ) в оригинальных проектах российских онлайн-кинотеатров выросла в 2023 году до 37% с 26% в 2022 и 18% в 2021 году, сообщили НСН в ИРИ.
Количество просмотров таких фильмов и сериалов в прошлом году достигло 334 млн. В ТОП-3 платформ, создающих оригинальный контент при поддержке ИРИ, вошли онлайн-кинотеатры Premier (20%), Wink (16%), Okko (14%).
Самыми популярными сериалами 2023 года стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом». Всего в прошлом году при поддержке "Института развития интернета" вышло около 400 проектов.
При этом генеральный продюсер ИРИ Елена Лапина считает, что трендом 2024 года станут картины в жанре фэнтези, которые придут на смену сказкам.
В числе самых ожидаемых релизов февраля и весны собеседница НСН, в частности, отметила первый художественный сериал на тему спецоперации «20/22», шпионскую драму о противостоянии мировых разведок в 1990-е «ГДР», а также сериал о борьбе с неизвестным вирусом «Точка ноль. Эпицентр».
Кроме того, в ИРИ назвали в числе флагманских проектов сериалы «Многодетство» и «Любопытная Варвара», комедию «Казачок», драмеди «Всё ОК», а также супергеройский мультфильм «Невский».
Сценаристы сериала «Клипот» Дмитрий Петровский и Ольга Шведова, а также генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский ранее рассказывали НСН о посыле картины о превращении представителей «золотой молодежи» в оппозиционеров.
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