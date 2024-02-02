«Три богатыря и Пуп Земли» стал самым кассовым мультфильмом в России
Анимационный фильм «Три богатыря и Пуп Земли» режиссера Константина Феоктистова собрал в российском кинопрокате более 1 млрд рублей и стал самым кассовым мультфильмом в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на выпустившую ленту на экраны компанию «Вольга».
По данным Единой автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), фильм из франшизы «Три богатыря» (создатели — анимационная студия «Мельница» и кинокомпания СТВ) заработал 1 000 005 374 рублей. Сборы отечественного мультфильма впервые преодолели миллиардный рубеж.
Как отметил глава СТВ, соучредитель «Мельницы» Сергей Сельянов, в 2024 году исполняется 25 лет анимационной студии, а также отмечается двадцатилетие богатырской франшизы.
«За это время на наших мультфильмах выросло целое поколение зрителей, которые привыкли каждый год в конце декабря смотреть сказку от студии "Мельница". Хотя мы все равно немного не ожидали таких результатов, и наш прогноз был немного консервативнее, но тем приятнее получить подобные цифры», — подчеркнул Сельянов.
Мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли» вышел на экраны 28 декабря прошлого года и стал двенадцатой лентой франшизы «Три богатыря», пишет «Свободная пресса». Первый анимационный фильм серии — «Алеша Попович и Тугарин Змей» — был выпущен в 2004 году.
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