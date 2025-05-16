«Пошли вон!»: По кому ударила «отмена» Вахтанговского театра в Севастополе
Губернатор Севастополя указал на «кощунство» и «предателя», Минкультуры констатировало ошибку руководства театра, а отвечать за скончавшегося Туминаса пришлось Кириллу Кроку.
Гастроли, которых не было
После майских праздников, изобиловавших спектаклями на военную тему, грянул скандал, в центре которого оказались Театр имени Вахтангова и его директор Кирилл Крок.
Гастроли театра в Севастополе были отменены местным губернатором из-за спектаклей режиссера Римаса Туминаса. Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Ольга Галахова попытались разобраться в причинах и последствиях «отмены Туминаса».
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О гастролях Вахтанговского театра в Севастополе, которые должны были начаться 12 мая, было известно заранее. Местным зрителям планировали показать спектакли «Царь Эдип» и «Ветер шумит в тополях» в постановке Римаса Туминаса и «Королеву-мать» режиссера Сергея Яшина.
Однако губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отменил гастроли за три часа до начала первого спектакля. Он счел кощунственным показывать постановки Туминаса, назвав его «предателем». Губернатор припомнил скончавшемуся в 2024 году литовскому режиссеру скандальную беседу с российскими пранкерами в 2022 году. После тех антироссийских высказываний в Театре Вахтангова сообщили, что Туминас лишился поста худрука Театра Вахтангова, в котором работал с 2007 года.
Театральный критик Ольга Галахова отметила, что в спектаклях, которые привезли в Севастополь, нет ничего антироссийского.
О.ГАЛАХОВА: «Эти спектакли Римас Туминас поставил в 2010-2011 годах, когда он возглавлял театр Вахтангова, он был назначен на эту должность министром культуры РФ.. Эти спектакли были поставлены в определенный исторический период, у них гуманистическая направленность, выдающиеся актерские работы. Эти спектакли пользуются успехом у зрителя. И это спектакли, которые не являются идеологически чуждыми господину губернатору и зрителю. Это беспардонное отношение к театру, к выдающимся актерам. Они приехали, а им сказали: "Пошли вон, дураки!", как в пьесе Гоголя, это просто недопустимо».
М.СИНТИН: «Есть разные мнения о том, стоит ли проводить знак равенства между высказываниями творца и его творениями. В любом случае в этой ситуации жаль актеров Вахтанговского театра, которые так и не выступили в Севастополе».
Извинения и совпадения: «Ошибочный выбор»
По случайному совпадению в центре скандала оказался директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, который ранее активно делал смелые заявления по разным темам – от именных билетов до объединений театров.
Сам Крок, комментируя «отмену» в Севастополе, извинился перед зрителями, заверив, что репертуар заранее был согласован.
К.КРОК: «Поверьте, для нас эта встреча была очень важна. Лет эдак 30 Театр Вахтангова не был на гастролях в городе-герое Севастополе. Гастроли эти были включены в общероссийский план концертно-гастрольной деятельности Министерства культуры РФ, репертуар был заранее согласован с Департаментом культуры Севастополя и с губернатором региона. Мы искренне радовались, когда прочитали анонс в соцсетях губернатора от 6 апреля, где он сообщал о скором визите Вахтанговцев. Еще больше были воодушевлены тем, что в день старта продаж были куплены все билеты на шесть показов в зале на 740 мест. Это почти 5 тысяч билетов, как рассказали в театре, такого они не помнят у себя давно…».
Однако эти объяснения не убедили Минкультуры России. Там подтвердили отмену гастролей столичного театра в Севастополе, назвав «ошибочным» выбор спектаклей руководством театра. А некоторые общественники и вовсе призвали министра культуры Ольгу Любимову уволить Крока.
М.СИНТИН: «С одной стороны, понятно, что эти спектакли были созданы задолго до скандальных заявлений Туминаса. При этом, наверное, для майских гастролей можно было бы выбрать и спектакли других режиссеров. В итоге, по репутации одного из ведущих театров России был нанесен удар. Зачем понадобился этот скандал? Возможно, целью всего этого был директор Вахтанговского театра... А в проигрыше остались и актеры, и зрители».
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Театральный проект НСН «Вешалка Синтина» выходит в эфире четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
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