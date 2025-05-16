«Пошли вон!»: По кому ударила «отмена» Вахтанговского театра в Севастополе

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После майских праздников, изобиловавших спектаклями на военную тему, грянул скандал, в центре которого оказались Театр имени Вахтангова и его директор Кирилл Крок.

Гастроли театра в Севастополе были отменены местным губернатором из-за спектаклей режиссера Римаса Туминаса. Театральный обозреватель НСН Михаил Синтин и театральный критик Ольга Галахова попытались разобраться в причинах и последствиях «отмены Туминаса».

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О гастролях Вахтанговского театра в Севастополе, которые должны были начаться 12 мая, было известно заранее. Местным зрителям планировали показать спектакли «Царь Эдип» и «Ветер шумит в тополях» в постановке Римаса Туминаса и «Королеву-мать» режиссера Сергея Яшина.

Однако губернатор Севастополя Михаил Развозжаев отменил гастроли за три часа до начала первого спектакля. Он счел кощунственным показывать постановки Туминаса, назвав его «предателем». Губернатор припомнил скончавшемуся в 2024 году литовскому режиссеру скандальную беседу с российскими пранкерами в 2022 году. После тех антироссийских высказываний в Театре Вахтангова сообщили, что Туминас лишился поста худрука Театра Вахтангова, в котором работал с 2007 года.

Театральный критик Ольга Галахова отметила, что в спектаклях, которые привезли в Севастополь, нет ничего антироссийского.

О.ГАЛАХОВА: «Эти спектакли Римас Туминас поставил в 2010-2011 годах, когда он возглавлял театр Вахтангова, он был назначен на эту должность министром культуры РФ.. Эти спектакли были поставлены в определенный исторический период, у них гуманистическая направленность, выдающиеся актерские работы. Эти спектакли пользуются успехом у зрителя. И это спектакли, которые не являются идеологически чуждыми господину губернатору и зрителю. Это беспардонное отношение к театру, к выдающимся актерам. Они приехали, а им сказали: "Пошли вон, дураки!", как в пьесе Гоголя, это просто недопустимо».

М.СИНТИН: «Есть разные мнения о том, стоит ли проводить знак равенства между высказываниями творца и его творениями. В любом случае в этой ситуации жаль актеров Вахтанговского театра, которые так и не выступили в Севастополе».

