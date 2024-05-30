СМИ опубликовали подписанный контракт на июньский концерт Канье Уэста в Москве

Telegram-канал Mash опубликовал контракт на концерт рэпера Канье Уэста в Москве, который должен состояться 8 июня в «Лужниках». Документ датирован 7 мая, в договоре стоит подпись, «очень похожая» на автограф ведущей дела музыканта Бьянки Цензори — его гражданской жены.

По данным СМИ, контракт на семи страницах предусматривает, что рэпер прибудет в российскую столицу с командой из 25 человек. Организаторы концерта должны за свой счет оформить визы и все документы для иностранных гостей, предоставить им первый класс в самолете и проживание в пятизвездочном отеле, при этом самому Канье Уэсту требуется охрана и бронированный автомобиль для поездок.

«Исходя из текста контракта, концерт состоится в любую погоду. Но может быть отменен, если организаторы не выполнят хотя бы один пункт договора. Сам Канье имеет право аннулировать договоренности без объяснения причин. Но не позже, чем за 30 дней до мероприятия», — пишет Mash.

Издание отмечает, что рэпер уже получил аванс за концерт в Москве, средства были переведены через зарегистрированную в Лос-Анджелесе компанию и останутся у рэпера, даже если выступление не состоится.

Ранее глава организовывавшей концерты зарубежных звезд корпорации PMI Евгений Финкельштейн в беседе с НСН заявил, что концерт Канье Уэста 8 июня не планируется, рэпер не подписывал контракт с «Лужниками». В свою очередь, продюсер Яна Рудковская сообщила, что Уэст все же приедет в Россию, но позже, напоминает Ura.ru.

