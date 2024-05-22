Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву

Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что рэпер Канье Уэст не приедет летом 2024 года в Москву с концертом.

«Точно не лето»: Рудковская заявила, что Канье Уэст приедет в Россию позже
«Нет, конечно, не будет», – сказал Ратников Агентству «Москва», отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее СМИ сообщили, что Канье Уэст якобы выступит в Москве 8 июня, в свой день рождения.

Однако Евгений Финкельштейн в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что концерт не планируется, рэпер не подписывал контракт с «Лужниками».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:МоскваКонцертРэпер

Горячие новости

Все новости

партнеры