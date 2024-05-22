Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву
22 мая 202416:18
Создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников заявил, что рэпер Канье Уэст не приедет летом 2024 года в Москву с концертом.
«Нет, конечно, не будет», – сказал Ратников Агентству «Москва», отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее СМИ сообщили, что Канье Уэст якобы выступит в Москве 8 июня, в свой день рождения.
Однако Евгений Финкельштейн в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что концерт не планируется, рэпер не подписывал контракт с «Лужниками».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кинокритик Шпагин назвал Безрукова идеальным актером на роль Жириновского
- Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2024 году
- Продюсер Ратников: Рэпер Канье Уэст не приедет этим летом в Москву
- В ИРИ сообщили, что российские компьютерные игры появятся в Азии через пять лет
- Стоимость апельсинового сока в мире установила рекорд
- Роскомнадзор выявил свыше двух тысяч нарушений в произведениях искусства в интернете
- Пранкеры Вован и Лексус вынудили сенатора США рассказать о планах на Украину
- Сериал «Золотое дно» с Алексеем Гуськовым и Юлией Снигирь продлят на второй сезон
- СМИ: Дон окрасился в фиолетовый цвет в Ростове-на-Дону
- Россия в апреле сократила выпуск стали на 5,7%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru