«Точно не лето»: Рудковская заявила, что Канье Уэст приедет в Россию позже

По ее словам, исполнитель все же посетит РФ. Глава корпорации PMI, организовывавшей концерты зарубежных звезд, Евгений Финкельштейн в личной беседе с Рудковской сказал, что «шанс есть, но позже».

«Точно не лето. Продюсеры и организаторы знают, что концерт с Лужниками нужно согласовывать за 2-3 недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться», — написала продюсер в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщили, что Канье Уэст якобы выступит в Москве 8 июня, в свой день рождения. Однако Евгений Финкельштейн в беседе с НСН заявил, что концерт не планируется, рэпер не подписывал контракт с «Лужниками».

