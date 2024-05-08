«Точно не лето»: Рудковская заявила, что Канье Уэст приедет в Россию позже
Американский рэпер Канье Уэст приедет в Россию, однако не летом, а «гораздо позже». Об этом заявила продюсер Яна Рудковская.
По ее словам, исполнитель все же посетит РФ. Глава корпорации PMI, организовывавшей концерты зарубежных звезд, Евгений Финкельштейн в личной беседе с Рудковской сказал, что «шанс есть, но позже».
«Точно не лето. Продюсеры и организаторы знают, что концерт с Лужниками нужно согласовывать за 2-3 недели точно, а еще с полицией и прочими структурами. Это было бы физически невозможно в такой срок уложиться», — написала продюсер в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что Канье Уэст якобы выступит в Москве 8 июня, в свой день рождения. Однако Евгений Финкельштейн в беседе с НСН заявил, что концерт не планируется, рэпер не подписывал контракт с «Лужниками».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин утвердил основы политики в области исторического просвещения
- В России количество караоке-баров выросло на 18% за последние пять лет
- Захарова назвала заявление Киева о Путине вмешательством во внутренние дела РФ
- «Точно не лето»: Рудковская заявила, что Канье Уэст приедет в Россию позже
- Канал «Пятница!» опроверг данные о возвращении Ивлеевой к съемкам «Орла и решки»
- Мосгордума прекратила полномочия депутата-иноагента Ступина из-за прогулов
- Ученые вычислили продолжительность жизни разных пород кошек
- Кинорежиссер Баз Лурман снимет фильм-концерт Элвиса Пресли
- AstraZeneca отзывает свою вакцину от COVID-19 по всему миру
- Россиянкам назвали профессии самых состоятельных женихов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru