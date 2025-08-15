«Чтобы провести киносъемки на действующем железнодорожном вокзале, необходимо получить множество различных согласований, регулировать интенсивные пассажирские потоки, а это бывает сложно сделать. Поэтому локация кинопарка «Москино» «Витебский вокзал» очень востребована среди кинематографистов», - отметили в пресс-службе.

В парке «Москино» с гордостью перечислили все проекты, эпизоды которых были отсняты в этой локации. Таким образом, кинопарк составляет ощутимую конкуренцию «Мосфильму».

«Здесь уже сняли сериалы «Плакса-2», «Граница миров», «Казанова. В бегах», «Казачок-2», «Разящий луч», «Смерш 3», «Загляни ему в голову-2», «Порода», «Лиля», художественно-документальный исторический проект «Империя», а также полнометражные фильмы «Новогодний экспресс», «Звезды в Сибири», «Баба Яга спасает Новый год» и «Левша», - уточнили там.