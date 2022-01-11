Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы

Актрису Елену Проклову, которая недавно перенесла инсульт, перевели из реанимации в палату. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на продюсера и актера Леонида Дзюника.

По его словам, состояние женщины «тяжелое, но стабильное», поэтому следующие несколько недель она проведет под наблюдением врачей. Он добавил, что актриса уже может разговаривать по телефону.