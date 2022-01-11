Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы

Актрису Елену Проклову, которая недавно перенесла инсульт, перевели из реанимации в палату. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на продюсера и актера Леонида Дзюника.

По его словам, состояние женщины «тяжелое, но стабильное», поэтому следующие несколько недель она проведет под наблюдением врачей. Он добавил, что актриса уже может разговаривать по телефону.

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Коллега Прокловой актер Руслан Банковский подтвердил эту информацию и рассказал, что она находится в отделении нейрохирургии в отдельной палате.

Сама Проклова назвала свое заболевание «наилучшим вариантом инсульта», так как у нее не были повреждены двигательные и умственные функции.

Ранее актриса была госпитализирована с инсультом в Москве. Она жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение. 10 января народную артистку РСФСР перевели в реанимацию.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Плотников
ТЕГИ:Народный АртистБольницаРеанимацияИнсультАктриса
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