Коллеги Прокловой рассказали о состоянии актрисы
Актрису Елену Проклову, которая недавно перенесла инсульт, перевели из реанимации в палату. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на продюсера и актера Леонида Дзюника.
По его словам, состояние женщины «тяжелое, но стабильное», поэтому следующие несколько недель она проведет под наблюдением врачей. Он добавил, что актриса уже может разговаривать по телефону.
Коллега Прокловой актер Руслан Банковский подтвердил эту информацию и рассказал, что она находится в отделении нейрохирургии в отдельной палате.
Сама Проклова назвала свое заболевание «наилучшим вариантом инсульта», так как у нее не были повреждены двигательные и умственные функции.
Ранее актриса была госпитализирована с инсультом в Москве. Она жаловалась на повышенное давление и сильное головокружение. 10 января народную артистку РСФСР перевели в реанимацию.
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