«Без перестрелки»: Зачем США объявили о «планах на Луну»
Анатолий Петрукович раскрыл НСН, что в ближайшие 10 лет не стоит ждать, что Штаты будут запускать какие-то военные аппараты к Луне, однако они обозначают, что будут осуществлять разведку и мониторинг.
США не собираются в ближайшие 10 лет вступать в военную битву за Луну, однако у них есть там свои экономические интересы, которые они намерены защищать. Об этом НСН рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Генерал в США призвал готовиться к боям в районе Луны. Так, главный военный советник главы США Дональда Трампа и главы Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что армия США должна защищать интересы страны «от морского дна до окололунного пространства». При этом неделю назад сам Трамп опубликовал фото спутника Земли с подписью «Луна наша». Петрукович раскрыл, какие могут быть у американцев планы на Луну.
«Речь наверно идет не о конкретных перестрелках на лунной орбите, а присутствии: контроле, разведке, отслеживании действий других стран и потенциальной защите каких-то своих объектов. Такое внимание военных США объясняется не звездными войнами, а тем, что параллельно в мире идет очень большая коммерческая программа освоения Луны. В США привлекают частные коммерческие компании по заказу НАСА к созданию космической техники для полета или посадки на Луну. Каждый год американцы запускают несколько частных космических аппаратов к Луне. Так что здесь такой комплекс интересов американской экономики и бизнеса к Луне. И очевидно, что государство в лице военных реагирует на это, говоря: «Мы будем вас защищать». Насколько это выльется в запуск каких-то военных аппаратов…Я думаю, в ближайшие 10 лет этого не будет», — рассказал он.
При этом ранее также министр ВВС Трой Минк объявил, что США разместили на орбите оружие «для контроля космического пространства». Петрукович раскрыл, как может отреагировать на это Россия.
«Военное использование Луны, так как это довольно удаленный объект, сейчас не рассматривается. Надо помнить, что есть международное законодательство по Луне, которое сильно ограничивает ее использование. И сейчас ведутся серьезные переговоры на площадке ООН, в частности, о модернизации этого законодательства с учетом повышенного интереса к Луне и большого количества космических аппаратов на ней. О взаимной страховке, о том, как должны определяться места посадки, какие средства связи использоваться, в том числе аварийные. Россия сейчас ведет активную работу на этих международных площадках для определения оптимальных правил действий на Луне. Поэтому, я думаю, что сейчас основное внимание должно быть в этой области», — уточнил он.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев заявил НСН, что американцы разрабатывают спутники для защиты от баллистических ракет, однако, если дело дойдет до реальных боевых действий в космосе, то будет опасное засорение космического пространства.
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