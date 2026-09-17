США не собираются в ближайшие 10 лет вступать в военную битву за Луну, однако у них есть там свои экономические интересы, которые они намерены защищать. Об этом НСН рассказал директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Генерал в США призвал готовиться к боям в районе Луны. Так, главный военный советник главы США Дональда Трампа и главы Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн заявил, что армия США должна защищать интересы страны «от морского дна до окололунного пространства». При этом неделю назад сам Трамп опубликовал фото спутника Земли с подписью «Луна наша». Петрукович раскрыл, какие могут быть у американцев планы на Луну.

«Речь наверно идет не о конкретных перестрелках на лунной орбите, а присутствии: контроле, разведке, отслеживании действий других стран и потенциальной защите каких-то своих объектов. Такое внимание военных США объясняется не звездными войнами, а тем, что параллельно в мире идет очень большая коммерческая программа освоения Луны. В США привлекают частные коммерческие компании по заказу НАСА к созданию космической техники для полета или посадки на Луну. Каждый год американцы запускают несколько частных космических аппаратов к Луне. Так что здесь такой комплекс интересов американской экономики и бизнеса к Луне. И очевидно, что государство в лице военных реагирует на это, говоря: «Мы будем вас защищать». Насколько это выльется в запуск каких-то военных аппаратов…Я думаю, в ближайшие 10 лет этого не будет», — рассказал он.