«Вакцинные туры»: Россияне начали массово ездить в Белоруссию за прививками для собак

Белорусские ветеринары на фоне спроса организовали мобильные ветеринарные кабинеты, которые будут дежурить возле двух контрольно-пропускных пунктов на трассах из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость прививки голландским препаратом Nobivac вместе с осмотром составляет около 4500 рублей, однако до места владельцы добираются с питомцами самостоятельно, преодолевая расстояние около 500 километров.

Nobivac много лет применялся в России, но в 2022 году производитель свернул поставки в страну. Часть владельцев собачек до сих пор считает его более привычной и проверенной альтернативой, поэтому готовы ехать за сотни километров ради вакцинации своих питомцев. Некоторые владельцы объединяются в группы и берут попутчиков для экономии на бензине.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с НСН ранее подчеркнул, что производитель «Мультикан-8» допустил невозможную ошибку, сделав вакцину опасной для животных, но не все хозяева погибших любимцев добьются справедливости.

