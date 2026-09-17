«Вакцинные туры»: Россияне начали массово ездить в Белоруссию за прививками для собак
«Вакциновые туры» с собаками в Белоруссию приобрели массовую популярность у россиян, а даты прививок расписаны уже на три месяца вперед, сообщает Telegram-канал Shot.
Ажиотаж возник после сообщений о массовой гибели домашних любимцев от российской вакцины «Мультикан-8», в 20-й серии которой обнаружили живой вирус болезни Ауески. Эта инфекция крайне опасна для собак и почти всегда заканчивается летальным исходом, поэтому владельцы начали активно искать импортные препараты за границей.
Белорусские ветеринары на фоне спроса организовали мобильные ветеринарные кабинеты, которые будут дежурить возле двух контрольно-пропускных пунктов на трассах из Москвы и Санкт-Петербурга. Стоимость прививки голландским препаратом Nobivac вместе с осмотром составляет около 4500 рублей, однако до места владельцы добираются с питомцами самостоятельно, преодолевая расстояние около 500 километров.
Nobivac много лет применялся в России, но в 2022 году производитель свернул поставки в страну. Часть владельцев собачек до сих пор считает его более привычной и проверенной альтернативой, поэтому готовы ехать за сотни километров ради вакцинации своих питомцев. Некоторые владельцы объединяются в группы и берут попутчиков для экономии на бензине.
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в разговоре с НСН ранее подчеркнул, что производитель «Мультикан-8» допустил невозможную ошибку, сделав вакцину опасной для животных, но не все хозяева погибших любимцев добьются справедливости.
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