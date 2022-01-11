«Наилучший вариант инсульта»: попавшая в реанимацию Проклова рассказала о своем состоянии

Актриса Елена Проклова рассказала, что из-за инсульта у нее не повреждены двигательные или умственные функции, артистка пообещала восстановиться к концу февраля. Об этом пишет «Газета.ру».

Елена Проклова подтвердила информацию о своей госпитализации

Ранее стало известно, что Проклова попала в реанимацию одной из московских больниц после перенесенного инсульта, напоминает Ura.ru.

По словам актрисы, у нее «все нормально».

«У меня наилучший вариант инсульта, у меня не повреждены ни двигательные функции, ни умственные, у меня поврежден мозжечок, и это вестибулярный аппарат. То есть меня все время тошнит, кружит, мотает из стороны в сторону. Мне будут ставить стент в начале февраля, обещаю, что к концу февраля я буду уже в полном здравии», — поделилась артистка.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Плотников
ТЕГИ:МоскваИнсультГоспитализацияАктриса
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