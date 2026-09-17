«Союзмультфильм» представит первый мультсериал для подростков

Авторы позиционируют жанр проекта как «нежный киберпанк». В центре истории — девочка, которой приходится искать опору в мире, где повсюду навязывают определённые стандарты. Сюжет поднимает близкую современным подросткам проблему: непрерывную оценку со стороны общества и цифровой среды. Алгоритмы, лайки, количество подписчиков — всё это подталкивает молодых людей к сравнениям с другими и провоцирует чувство, будто они не дотягивают до неких «идеальных» показателей. Героине предстоит непростой выбор: и дальше стараться соответствовать чужим представлениям об успехе или научиться ценить собственную индивидуальность и двигаться своим путём.

По словам генерального продюсера «Союзмультфильма» Юлии Осетинской, подростки тонко чувствуют фальшь и не любят назидательного тона. Им важны сюжеты, в которых они могут увидеть отражение собственных эмоций, колебаний и внутренних конфликтов. Проект станет первым опытом студии в работе с подростковой аудиторией и позволит открыто обсудить важные темы: право быть непохожим на других, возможность ошибаться, важность поиска своего пути и сохранения индивидуальности вопреки стремлению заслужить чужое одобрение.

Осетинская также отметила, что в планах «Союзмультфильма» — несколько мультсериалов для различных возрастных категорий, включая подростковую. При этом подобные проекты для подростков на российском анимационном рынке встречаются нечасто.

Сериал «Тин» будет доступен в онлайн‑кинотеатре «Кинопоиск».

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» создаст медиафраншизу, основанную на 11 произведениях писателя Корнея Чуковского, включая «Мойдодыр», «Тараканище» и «Муху-Цокотуху», напоминает «Радиоточка НСН».

