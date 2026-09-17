Голубкина обвинила современную молодежь в нежелании преодолевать трудности

По её словам, многие представители современной молодёжи не умеют и не хотят преодолевать трудности ради результата. И этот дефицит внутренней отдачи их главная беда.

Она отметила, что не все вчерашние школьники, поступившие в театральный вуз, доживают до конца первого курса.

«Им сложно осознать, что они поступили сюда не для того, чтобы их веселили... А тут надо работать. Мы, конечно, не траншеи копаем, но тут надо подключаться, нельзя быть равнодушным», — заключила Голубкина.

Ранее основатель АФК «Система» и российский миллиардер Владимир Евтушенков заявил, чот после сдачи ЕГЭ и зачисления в институт следует заставлять молодых людей работать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

