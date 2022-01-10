Актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом

Актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным источника, она попала в медицинское учреждение с повышенным давлением и с сильным головокружением.

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10 января она была переведена в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.

Елена Проклова - советская и российская актриса. Удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Стала известна российскому зрителю благодаря таким фильмам, как «Мимино», «Снежная королева», «Собака на сене» и другие.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Плотников
ТЕГИ:МоскваБольницаИнсультАктриса
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