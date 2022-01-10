Актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом
Актриса Елена Проклова госпитализирована с инсультом в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал 112.
По данным источника, она попала в медицинское учреждение с повышенным давлением и с сильным головокружением.
10 января она была переведена в реанимацию. Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести.
Елена Проклова - советская и российская актриса. Удостоена звания заслуженной артистки РСФСР. Стала известна российскому зрителю благодаря таким фильмам, как «Мимино», «Снежная королева», «Собака на сене» и другие.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+15 830 / сут.
Умерли
317 тыс.+741 / сут.
Выздоровели
9,7 млн+19 890 / сут.
- МИД РФ: из Нур-Султана в Россию эвакуировали 28 россиян
- Россия эвакуировала из Алма-Аты граждан Австрии и Венгрии
- Актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом
- Казахстан снова остался без интернета
- Токаев рассказал о продуктивном разговоре с главой Евросовета
- В Швеции объявили о новых ограничениях из-за COVID-19
- В 2021 году в Москве сократилось количество преступлений
- Рэпер Моргенштерн запустил собственное медиа
- США сняли обвинения с российского музыканта Казначеева
- Учёные назвали 2021 год одним из самых тёплых в истории
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru