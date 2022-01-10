Актрису Елену Проклову госпитализировали с инсультом

Кремль пока не имеет идей по контролю соцсетей на фоне событий в Казахстане РФ выделит почти 60 млн рублей на защиту Байконура от террористов НАТО не пойдет на компромисс с РФ о праве стран на присоединение к альянсу Оглашение приговора по «делу об аргентинском кокаине» вновь перенесено Суд в Австралии принял сторону Джоковича по аннулированию визы