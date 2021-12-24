Тимур Батрутдинов пошел на поправку
Комедийный актер и телеведущий Тимур Батрутдинов стал чувствовать себя лучше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на медиков. Ранее артист попал в одну из столичных больниц с диагнозом COVID-19.
Несмотря на общее улучшение состояния пациента, врачи отмечают, что очаги поражения в верхней части его легких немного увеличились. Сатурация упала до 95%. Последний анализ крови показал, что актёру ещё далеко до полного выздоровления, ему назначена гормональная терапия.
Телеведущий почувствовал себя плохо 9 декабря. Его беспокоил сильный кашель и постоянная слабость. Вскоре состояние Батрутдинова ухудшилось, и было принято решение его госпитализировать.
Ранее стало известно, что Марину Хлебникову оставили в больнице на Новый год.
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