Тимур Батрутдинов пошел на поправку

Комедийный актер и телеведущий Тимур Батрутдинов стал чувствовать себя лучше. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на медиков. Ранее артист попал в одну из столичных больниц с диагнозом COVID-19.

Несмотря на общее улучшение состояния пациента, врачи отмечают, что очаги поражения в верхней части его легких немного увеличились. Сатурация упала до 95%. Последний анализ крови показал, что актёру ещё далеко до полного выздоровления, ему назначена гормональная терапия.

Телеведущий почувствовал себя плохо 9 декабря. Его беспокоил сильный кашель и постоянная слабость. Вскоре состояние Батрутдинова ухудшилось, и было принято решение его госпитализировать.

Ранее стало известно, что Марину Хлебникову оставили в больнице на Новый год.

