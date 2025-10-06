Тренер сборной «Легенды России» объяснил важность товарищеских матчей
Товарищеские матчи важны для футболистов сборной России с точки зрения получения международного опыта. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил ветеран «Спартака», главный тренер сборной «Легенды России» Валерий Гладилин.
Национальная российская команда 10 октября сыграет со сборной Ирана, а 14 октября - со сборной Боливии, пишет RT.
По словам Гладилина, это очень интересные и серьёзные соперники, в том числе потому, что игроки этих стран «играют в зарубежных клубах».
«Международный опыт для наших футболистов очень нужен. Им приходится вариться в своей каше, хотя к нам приезжают иностранные игроки», - подчеркнул специалист.
Он добавил, что никто из российских футболистов «не выйдет на поле спустя рукава».
Ранее президент индонезийского Национального олимпийского комитета Раджа Сапта Октохари заявил о готовности сборной Индонезии к проведению товарищеского матча со сборной России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
