Тренер сборной «Легенды России» объяснил важность товарищеских матчей

Национальная российская команда 10 октября сыграет со сборной Ирана, а 14 октября - со сборной Боливии, пишет RT.

По словам Гладилина, это очень интересные и серьёзные соперники, в том числе потому, что игроки этих стран «играют в зарубежных клубах».

«Международный опыт для наших футболистов очень нужен. Им приходится вариться в своей каше, хотя к нам приезжают иностранные игроки», - подчеркнул специалист.

Он добавил, что никто из российских футболистов «не выйдет на поле спустя рукава».

Ранее президент индонезийского Национального олимпийского комитета Раджа Сапта Октохари заявил о готовности сборной Индонезии к проведению товарищеского матча со сборной России по футболу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

