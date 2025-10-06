«Локализация усугубит»: В России 90% таксистов работают «нелегально»
Координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк заявил НСН, что в России много «серых» водителей, но сейчас с ними пытаются бороться не теми способами.
В России сегодня 90% таксистов работают в теневой сфере, а закон о локализации автомобилей увеличит этот показатель на 5-7%, заявил НСН автоэксперт, координатор движения «Стоп нелегал» Евгений Грэк.
Таксомоторная отрасль даже спустя два года после вступления в силу регулирующего ее закона не смогла адаптироваться к его требованиям, считая их избыточными. В частности, ряд проблем возникает из-за размытости ответственности госорганов, которые отвечают за сферу такси. Участники рынка просят создать отдельное подразделение, курирующее рынок такси, а также ускорить внедрение федерального законодательства на уровне регионов, пишет «Коммерсант». Грэк отметил, что в отрасли накопились нерешенные проблемы.
«Было бы хорошо создать такое подразделение, до этого об этом почему-то никто не думал. У нас такси контролируют сильно разбросанные ведомства, которые напрямую друг с другом не взаимодействуют. Нужен один орган, который будет заниматься развитием такси, контролем текущей деятельности. У нас полно проблем. Например, у нас до сих пор действует советский путевой лист. Это сегодня устаревший формат, плюс далеко не все регионы имеют такую возможность: пройти медицинскую комиссию. В некоторых населенных пунктах медицинскую комиссию можно пройти только в 200-300 километрах от места работы», - пояснил он.
По его словам, основная проблема сегодня кроется в новом законе о локализации автомобилей в такси.
«У нас странная вещь с локализованными автомобилями сейчас происходит, никто о сфере такси не подумал, только о наших производителях авто. У нас сегодня 90% рынка такси находится в тени, вместо этого законодатели просто пытаются оставшиеся 10% загнать туда же. Такими темпами еще 5-7% уйдут в тень, останутся у нас рынке 3%. У нас пассажиры никак не защищены. Много «серых» водителей, но сейчас с ними пытаются бороться не теми способами. В разных регионах у нас разные структуры контроля», - подытожил собеседник НСН.
Не исключено, что в закон о локализации такси могут включить и каршеринги, но это все-таки более независимая отрасль, которая не считается общественным транспортом. Об этом НСН рассказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
