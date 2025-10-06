Глава Минздрава назвал «ускорителей старения» человека
Для продления срока жизни населения необходимо искоренять факторы, способствующие старению организма. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
На форуме «Биопром» он указал, что в списке «ускорителей старения» человека можно выделить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, дислепидемию, остеопорозы, ожирение, саркопению, сенсорные проблемы, инфекционные и респираторные заболевания, проблемы с психическим здоровьем.
«Если раньше говорили - нужно умело стареть, то сегодня в концепции долголетия уже нормально воспринимаются методики, которые продляют жизнь и продляют активную жизнь», - подчеркнул министр.
Ранее исследователи медицинского института Гронингена заявили, что поздний отбой ускоряет старение мозга, что особенно вредно для людей с высшим образованием, сообщает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
