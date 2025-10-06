Глава Минздрава назвал «ускорителей старения» человека

На форуме «Биопром» он указал, что в списке «ускорителей старения» человека можно выделить сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, дислепидемию, остеопорозы, ожирение, саркопению, сенсорные проблемы, инфекционные и респираторные заболевания, проблемы с психическим здоровьем.

«Если раньше говорили - нужно умело стареть, то сегодня в концепции долголетия уже нормально воспринимаются методики, которые продляют жизнь и продляют активную жизнь», - подчеркнул министр.

Ранее исследователи медицинского института Гронингена заявили, что поздний отбой ускоряет старение мозга, что особенно вредно для людей с высшим образованием, сообщает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

