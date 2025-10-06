Работодатель хочет сохранить адекватного специалиста любой ценой, поэтому и не смотрит на его вредные привычки, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.



Работодатели стали отказывать курящим соискателям. Средний курильщик тратит 138 часов в год, которые мог бы посвятить работе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Ветерков опроверг эту информацию.