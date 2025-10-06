«Кого бы сократить»: Почему курящие россияне не потеряют работу

Ценность сотрудника определяется не наличием вредных привычек, а другими факторами, заявил НСН Александр Ветерков.

Работодатель хочет сохранить адекватного специалиста любой ценой, поэтому и не смотрит на его вредные привычки, рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с НСН.

Работодатели стали отказывать курящим соискателям. Средний курильщик тратит 138 часов в год, которые мог бы посвятить работе. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT ПРОВЕРКА. Ветерков опроверг эту информацию.

Минздрав: Число курильщиков в РФ сократилось почти на четверть за пять лет
«Это нельзя назвать новым трендом. Вопрос о том, курит ли новый сотрудник или нет, задают только 3% рекрутеров у всех работодателей. Вывод о том, что кто-то из-за этого отказывает в трудоустройстве, пока преждевременный. Сейчас все готовы брать любого адекватного специалиста на работу. Рынок труда сократился. На вредную привычку посмотрят 0,5% от тех, кто вообще обращает внимание на такие вещи. На протяжении последних 20-30 лет тема о вакансиях для некурящих поднимается, но только тогда, когда у работодателей избыток сотрудников. Тогда они думают, кого можно сократить. Но сейчас все по-другому», — подчеркнул он.

Ранее Ветерков рассказал НСН, что влияет на желание сотрудника сменить работу.

