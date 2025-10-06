Суд заочно арестовал главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко
Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко (признан в РНФ иноагентом). Об этом сообщает RT.
Журналист был арестован на два месяца по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.
Уточняется, что срок ареста будет исчисляться с момента передачи Дзядко российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории РФ.
Ранее главред «Дождя» был объявлен МВД России в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд заочно арестовал главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко
- В башкирском парке «Торатау» объяснили включение в Глобальную сеть ЮНЕСКО
- Тренер сборной «Легенды России» объяснил важность товарищеских матчей
- Минфин РФ дополнительно выделит средства на борьбу с дронами в приграничье
- Помогавший после обстрела житель Белгорода погиб при новом ракетном ударе ВСУ
- Книжный туризм и тишина: Почему фэнтези-литература стала трендом у россиян
- Польский суд продлил арест подозреваемого в подрыве «Северных потоков»
- Силуанов назвал размер средней страховой пенсии на конец 2026 года
- Патрушев заявил об отсутствии в РФ значительных скачков цен на продукты
- «Свалились в яму»: Почему провалился антироссийский «майдан» в Грузии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru