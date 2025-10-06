Суд заочно арестовал главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко

Головинский суд Москвы заочно арестовал главного редактора телеканала «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) Тихона Дзядко (признан в РНФ иноагентом). Об этом сообщает RT.

Чичваркина заочно арестовали по делу о фейках о ВС РФ

Журналист был арестован на два месяца по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

Уточняется, что срок ареста будет исчисляться с момента передачи Дзядко российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории РФ.

Ранее главред «Дождя» был объявлен МВД России в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Стоп-кадр телеканала "Дождь"
ТЕГИ:АрестИноагентыЖурналисты

Горячие новости

Все новости

партнеры