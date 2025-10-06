Суд заочно арестовал главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко

Журналист был арестован на два месяца по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

Уточняется, что срок ареста будет исчисляться с момента передачи Дзядко российским правоохранителям в случае экстрадиции или депортации, либо с момента задержания на территории РФ.

Ранее главред «Дождя» был объявлен МВД России в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

