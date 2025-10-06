МВД РФ опровергло данные о дефектах в загранпаспортах

Распространяемая СМИ информация о якобы технических дефектах в загранпаспортах, ставших причиной для отказа россиянам в выезде за рубеж, не соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

В своём Telegram-канале она указала, что обращений или жалоб от граждан по данным фактам в 2025 году в министерство не поступало.

«Рекомендуем при получении загранпаспорта быть внимательными и тщательно проверять правильность внесённых в него сведений», - заключила Волк.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что многие люди не проверяют свои загранпаспорта при получении, а потом страдают.

