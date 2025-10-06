Умер пострадавший во время ракетного удара по Белгороду мужчина
6 октября 202516:58
Число жертв украинского ракетного удара по Белгороду выросло до двух человек. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в отделении реанимации скончался мужчина, который был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.
«Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», - заключил он.
Ранее Гладков заявил, что при ракетном ударе по Белгороду погиб мужчина, помогавший рабочим справиться с последствиями предыдущего обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВОЗ: Каждый пятый взрослый по-прежнему зависим от сигарет
- Не все тунеядцы: Каких безработных не следует облагать налогом
- Джеки Чан снимет в Казахстане новые «Доспехи бога»
- Из любви к искусству или деньгам? Как рождаются саундтреки к фильмам
- Глава Минздрава назвал «ускорителей старения» человека
- От кассира до курьера: Треть россиян ищет себе подработку
- МВД РФ опровергло данные о дефектах в загранпаспортах
- Умер пострадавший во время ракетного удара по Белгороду мужчина
- «Локализация усугубит»: В России 90% таксистов работают «нелегально»
- Глава Минсельхоза заявила, что в России начали строить теплицы для бананов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru