Умер пострадавший во время ракетного удара по Белгороду мужчина

Число жертв украинского ракетного удара по Белгороду выросло до двух человек. Как сообщает RT, об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области мирный житель погиб при атаке БПЛА

По его словам, в отделении реанимации скончался мужчина, который был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

«Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», - заключил он.

Ранее Гладков заявил, что при ракетном ударе по Белгороду погиб мужчина, помогавший рабочим справиться с последствиями предыдущего обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
