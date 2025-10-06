Умер пострадавший во время ракетного удара по Белгороду мужчина

По его словам, в отделении реанимации скончался мужчина, который был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии.

«Врачи делали всё возможное, но спасти его не удалось», - заключил он.

Ранее Гладков заявил, что при ракетном ударе по Белгороду погиб мужчина, помогавший рабочим справиться с последствиями предыдущего обстрела, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

