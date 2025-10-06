Глава Минсельхоза заявила, что в России начали строить теплицы для бананов

На главной стратегической сессии форума «Биопром 2025» она отметила, что в ведомство поступали предложения выращивать более экзотические фрукты, например, красный киви.

«Это может казаться смешным сейчас, но объективно мы можем вырастить всё, что угодно», - заключила министр.

Ранее гендиректор Ассоциации развития субтропического сельского хозяйства Андрей Платонов заявил, что первые выращенные в России бананы должны появиться к концу 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

