В свою очередь директор Центра спортивного программирования, алгоритмической робототехники, кибербезопасности и киберспорта Уфимского университета науки и технологий Святослав Пегов среди ключевых проблем COD выделил «клюквенность» и подчеркнул, что такие проекты - всегда риск.

«Какой бы популярной не была игровая франшиза, снимать по ней фильм - это всегда риск. Вспомним довольно добротный, но кассово провальный Warcraft, или вызывающую испанский стыд серию экранизаций замечательной серии Resident Evil. Основной проблемой серии COD, по моему мнению, является клюквенность и вторичность её сюжетов: мы в неё играем ради адреналиновых пострелушек, а не глубины сюжета. Как должен выглядеть фильм по COD? Ураганный боевик? Но они устарели. Шпионский триллер? Но тогда уж лучше экранизировать Splinter Cell. А учитывая, что сумма лицензионного соглашения наверняка очень велика, для её окупаемости явно потребуется создать целую кинофраншизу», - отметил собеседник НСН.

История экранизаций игровых проектов берет свое начало еще с фильма «Смертельная битва» (от англ. Mortal Kombat, по названию одноименной игры) напомнил НСН директор по развитию направления игровой индустрии Университета «Синергия» Михаил Пименов и заявил, что у COD есть все шансы стать успешным проектом.

«История подобных проектов началась ещё в 90-х: фильм Mortal Kombat (1995) стал культовым и надолго закрепил бренд в массовой культуре, открыв дорогу для будущих адаптаций. Сериал «Аркейн» (2021) по вселенной League of Legends от Netflix получил высочайшие оценки и стал культурным феноменом, показав, что адаптации игр могут быть не только кассовыми, но и оказать влияние на всю индустрию анимационных экранизаций. На этом фоне экранизация Call of Duty имеет все шансы стать новым глобальным хитом», - считает он.

Ранее Калмыков в беседе с НСН заявил, что компьютерная игра Silent Hill — это не просто серия игр, а культурный феномен, который можно сравнить с творчеством американского режиссера Дэвида Линча и советского режиссера Андрея Тарковского.

