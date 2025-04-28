«Клещами за сердце!»: Мирзоев и Бабенко о юбилее спектакля «Я убил царя»
Айсберги переворачиваются, а это спектакль учит гуманизму к тем, кто оказался под водой, сказал в эфире НСН Владимир Мирзоев, а Алена Бабенко призвала молодежь посмотреть страшную и кровавую историю убийства семьи Романовых в 1918 году.
Режиссер Владимир Мирзоев в интервью НСН объяснил сегодняшние смыслы его спектакля «Я убил царя», а актриса Алена Бабенко призналась, что эта история «исполосовала» ее сердце.
В московском пространстве «Внутри» в выходные прошли юбилейные показы спектакля Мирзоева «Я убил царя», с которого четыре года назад началась история этой театральной площадки. 50-й спектакль посмотрел и специальный корреспондент НСН, уточнив у режиссера, чем в наши дни актуальна постановка о событиях 1918 года.
«Чтобы объяснить главную мысль, я воспользуюсь образом замечательного филолога Юрия Лотмана. Он говорит, что русская культура - как айсберг, у которого есть два полюса: один христианский, а другой языческий. Этот айсберг подтаивает снизу и мгновенно переворачивается, и спрятанный под темной водой полюс оказывается над ней. Эти периоды чередуются и они трагичны для тех, кто отказывается под водой. В частности, мы говорим о русской аристократии, о судьбе тех, кто не был убит, но был выдавлен за границу. Очень немногие как-то ассимилировались в Советском Союзе. Поэтому очень важно чтобы те, кто над водой, относились гуманно к тем, кто оказался под водой. Гуманизм в равной степени необходим и одному, и другому полюсу, потому что одичание, озверение и жестокость не идут на пользу никому», - подчеркнул Мирзоев.
Со своей стороны, оказавшаяся в числе зрителей заслуженная артистка России Алена Бабенко сказала спецкору НСН, что спектакль «Я убил царя» очень важно посмотреть молодежи.
«Я с трудом могу что-то сформулировать, потому что все впечатления внутри, сложно было даже начать аплодировать. Зная эту историю, я не представляла, что она так может поселиться в моё сердце. Они меня клещами захватили, взяли как девчонку и просто исполосовали моё сердце этой историей. Хотелось лишь сказать: простите, пожалуйста, что наша история была такая страшная и кровавая. Я ловила себя на мысли, что мне хочется сказать молодым людям, интересующимся историей: придите на этот спектакль, посмотрите, как это было. Это замечательный и очень важный спектакль, я желаю ему долгих лет жизни», - подчеркнула актриса.
Сыгравший в спектакле сразу три роли актер Александр Доронин объяснил НСН, в чем он видит его главный посыл.
«Мы этим спектаклем открывали пространство "Внутри" 30 мая 2021 года, поэтому для нас он очень близкий и семейный, мы очень рады, что он имеет отклик у зрителя. Всегда важен момент покаяния. В данном случае - за все поступки и события, которые произошли в 1918-м году с царственными страстотерпцами. Тема покаяния здесь заложена и по режиссуре, и по драматургии, и по исполнительскому искусству. Это очень важно. А то, что это имеет отклик, то, что это "звучит" - очень правильно, так и должно быть», - заключил собеседник НСН.
Ранее «Ельцин-центр» отменил запланированный на 5 июня показ спектакля «Я убил царя», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источников, спектакль попросил отменить полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога.
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