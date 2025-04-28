Режиссер Владимир Мирзоев в интервью НСН объяснил сегодняшние смыслы его спектакля «Я убил царя», а актриса Алена Бабенко призналась, что эта история «исполосовала» ее сердце.

В московском пространстве «Внутри» в выходные прошли юбилейные показы спектакля Мирзоева «Я убил царя», с которого четыре года назад началась история этой театральной площадки. 50-й спектакль посмотрел и специальный корреспондент НСН, уточнив у режиссера, чем в наши дни актуальна постановка о событиях 1918 года.