Киркоров выложил за картину «Примадонна» 700 тысяч рублей

Российский исполнитель Филипп Киркоров купил на благотворительном аукционе картину «Примадонна», сообщает «РЕН ТВ».

Киркоров признался, что влюбился

Он заплатил за нее 700 тысяч рублей. Мероприятие состоялось в рамках закрытой презентации нового альбома певицы Люси Чеботиной «Первая леди».

700 тысяч рублей уйдут в помощь фонду «Ты супер!», который нацелен на поддержку молодых талантов, оставшихся без попечения родителей.

Ранее Киркоров отправился в «секретную» поездку в Китай, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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