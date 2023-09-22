Киркоров признался, что влюбился

Имя своей избранницы исполнитель не раскрыл. Однако он сообщил, что он не одинок, любит и любим. Теперь покой и уют играют важную роль в его жизни и работе. «Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье», — заявил Киркоров.

Ранее певец не стал благодарить Пугачеву за поддержку на сцене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

