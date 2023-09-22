Киркоров признался, что влюбился
22 сентября 202301:26
Народный артист России, певец Филипп Киркоров заявил, что у него есть дама сердца, поэтому он стал домоседом, сообщает телеканал «360».
Имя своей избранницы исполнитель не раскрыл. Однако он сообщил, что он не одинок, любит и любим. Теперь покой и уют играют важную роль в его жизни и работе. «Мне хочется бежать домой. У меня наконец-то семья, в любви и в счастье», — заявил Киркоров.
Ранее певец не стал благодарить Пугачеву за поддержку на сцене, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru