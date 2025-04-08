Под Белгородом произошел пожар в Ровеньковской больнице

Возгорание произошло в Центральной районной больнице в Ровеньках Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пожар разгорелся накануне поздно вечером.

«Выгорел один этаж. Сегодня отправляю туда министра строительства области Оксану Петровну Козлитину для оценки ущерба. Пожар не связан с оперативной обстановкой, в причинах разберется МЧС», - написал Гладков в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, никто не пострадал. Властям предстоит оценить ущерб, составить смету и быстро начать восстановление больницы.

Ранее пожар произошел в здании бывшей пожарной части в Подольске, данных о пострадавших нет, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БольницаПожарБелгородская область

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