Мадуро введет чрезвычайное экономическое положение в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро введет в стране режим чрезвычайного экономического положения из-за объявленной США «торговой войны». Об этом политик заявил в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

«Завтра я подпишу конституционный декрет о чрезвычайном экономическом положении, чтобы защитить экономику Венесуэлы», - подчеркнул глава государства.

По словам Мадуро, американское правительство нарушает мировые экономические правила, разрушает торговое и экономическое право в мире и Всемирную торговую организацию. Весь мир пострадал от обвала финансовых рынков.

Венесуэла внимательно следит за негативными последствиями торговой войны, чтобы защитить республику от возможных негативных последствий и принять ответные меры.

Ранее США решили ввести таможенные пошлины на продукцию из 185 государств и территорий. В стране действует режим чрезвычайного положения из-за экономической ситуации, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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