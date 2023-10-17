Филипп Киркоров отправился в «секретную» поездку в Китай

Киркоров поделился, что поездка связана с рабочими вопросами. При этом певец не стал раскрывать причину своего визита.

«Добро пожаловать в Гуанчжоу!... А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — написал Киркоров.

Исполнитель не стал брать в поездку своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.

Ранее Филипп Киркоров признался, что больше не одинок, пишет «Свободная пресса».

«Я люблю и любим. Хотя я не хочу называть имена, это личное…» — поделился артист.

