Филипп Киркоров отправился в «секретную» поездку в Китай
17 октября 202308:18
Певец Филипп Киркоров отправился в Китай. Об этом исполнитель сообщил в соцсетях.
Киркоров поделился, что поездка связана с рабочими вопросами. При этом певец не стал раскрывать причину своего визита.
«Добро пожаловать в Гуанчжоу!... А что я буду тут делать — большой-большой секрет!» — написал Киркоров.
Исполнитель не стал брать в поездку своих детей — дочь Аллу-Викторию и сына Мартина.
Ранее Филипп Киркоров признался, что больше не одинок, пишет «Свободная пресса».
«Я люблю и любим. Хотя я не хочу называть имена, это личное…» — поделился артист.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru