Госдума: В 2026 году к пенсии может быть дополнительная прибавка

В 2026 году к пенсии россиян может быть дополнительная прибавка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Гаврилова.

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По его словам, со следующего года начнёт действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчёт выплат в феврале с учётом инфляции и прибавку в апреле с учётом средств в Соцфонде РФ.

Прибавка возможна, если средние зарплаты окажутся выше инфляции, отметил парламентарий.

В 2025 году для назначения страховой пенсии требуется одновременное соблюдение трех условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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