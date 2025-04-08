Госдума: В 2026 году к пенсии может быть дополнительная прибавка
В 2026 году к пенсии россиян может быть дополнительная прибавка, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Гаврилова.
По его словам, со следующего года начнёт действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчёт выплат в феврале с учётом инфляции и прибавку в апреле с учётом средств в Соцфонде РФ.
Прибавка возможна, если средние зарплаты окажутся выше инфляции, отметил парламентарий.
В 2025 году для назначения страховой пенсии требуется одновременное соблюдение трех условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru