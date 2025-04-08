Госдума: В 2026 году к пенсии может быть дополнительная прибавка

По его словам, со следующего года начнёт действовать порядок двойной индексации страховых пенсий, который предполагает пересчёт выплат в феврале с учётом инфляции и прибавку в апреле с учётом средств в Соцфонде РФ.

Прибавка возможна, если средние зарплаты окажутся выше инфляции, отметил парламентарий.

В 2025 году для назначения страховой пенсии требуется одновременное соблюдение трех условий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

