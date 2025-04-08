Композитор Рыбников захотел изъять свои произведения с музыкальных платформ

Композитор Алексей Рыбников подал в суд на сервисы YouTube, Apple Music, «МТС Музыка», «Звук», «ВКонтакте», «Яндекс Музыка», потребовав защитить его произведения и изъять их с музыкальных платформ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Всего было направлено шесть исков по защите исключительных прав на музыкальные произведения Рыбникова на перечисленных площадках. Композитор еще до решения суда попросил о прекращении создания технических условий для размещения, распространения, иного использование объектов права. Фактически это ограничивает доступ к музыке. Прошение Рыбникова удовлетворили, некоторые произведения автора пропали с платформ.

В исках Рыбникова идет речь о сотнях композиций из фильмов, рок-опер, аудиокниг. Причина, по которой композитор захотел ограничить доступ к произведениям, в судебных документах не уточняется.

При этом почти все заявления были возвращены составителю или оставлены без движения из-за допущенных помарок. Истец может исправить недочеты и добиться разбирательства по существу.

Между тем бизнесмен Олег Дерипаска подал иск в Высокий суд Англии и Уэльса против разведывательного подразделения консалтинговой компании CT Group и ее бывших работников, пишет Ura.ru.

