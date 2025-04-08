Панама отозвала назначенного в феврале посла в России

Средства ПВО за минувшую ночь уничтожили 23 украинских беспилотника

Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в России за неделю снизился почти на 9%

Президент России подписал закон, который разрешает привлекать подростков к работе на каникулах

Бразилия в марте увеличила экспорт кофе в Россию почти в шесть раз за год

В НАСА заявили, что не смогут в ближайшие пять лет запустить пилотируемую миссию на Марс