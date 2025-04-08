Панама отозвала назначенного в феврале посла в России

Посол Панамы в России Холман Делберт Кэтлайн Тодд освобожден от должности меньше чем через два месяца после назначения. Об этом пишет газета Estrella de Panamá, ссылаясь на источники в МИД.

«Министерство иностранных дел Панамы подтвердило в понедельник "освобождение"... Кэтлайна Тодда с должности посла Панамы в Российской Федерации», — отмечает издание.

Внешнеполитическое ведомство не раскрывает информацию о причине увольнения дипломата.

Холман Делберт Кэтлайн Тодд был назначен послом в России в феврале текущего года. Кто станет новым главой дипмиссии Панамы в Москве, пока неизвестно, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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