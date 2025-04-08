Над двумя регионами уничтожили 23 украинских беспилотника
8 апреля 202507:35
Более 20 беспилотников ВСУ ликвидировали над двумя регионами России. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, 19 дронов сбили в Курской области, четыре БПЛА – в Белгородской.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ в селе Борки пострадал 16-летний подросток, он получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения, пишет Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru