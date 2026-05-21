«Локомотив» обыграл «Ак Барс» в шестом матче и завоевал Кубок Гагарина

Ярославский «Локомотив» обыграл казанский «Ак Барс» в шестом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги и стал обладателем Кубка Гагарина.

Встреча в Казани завершилась победой гостей со счётом 3:2. Периоды завершились со счётом 2:0, 0:0, 1:2 в пользу ярославской команды, сообщает РИА Новости.

Дублем в составе победителей отметился Егор Сурин на 5-й и 14-й минутах, ещё одну шайбу забросил Максим Шалунов на 53-й минуте. У казанцев отличились Нэйтан Тодд (55) и Никита Лямкин (58).

Итоговый результат серии до четырёх побед — 4-2 в пользу «Локомотива». Ярославцы завоевали трофей, обыграв соперника в шестом матче.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал американский защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер, набравший 22 очка по системе «гол плюс пас» (7 шайб и 16 результативных передач).

«Локомотив» выиграл Кубок Гагарина во второй раз в истории, повторив успех сезона-2024/25. «Ак Барс», на счету которого три чемпионских титула, в третий раз уступил в финальной серии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Сергей Савостьянов
