В Петербурге готовятся к тестовому запуску поезда метро без машиниста

Санкт-Петербургский метрополитен совместно с АО «Трансмашхолдинг» готовится продемонстрировать разработки в сфере автоматизации управления подвижным составом. Презентация решений намечена на конец августа 2026 года,, передаёт «Профиль».

Демонстрация технологий, обеспечивающих движение поездов без участия машиниста, пройдёт на шестой линии петербургской подземки. В рамках демонстрации планируется протестировать функции автоведения, автоматического оборота состава на конечных станциях, а также работу системы машинного зрения.

Ефимов: В строительстве метрополитена задействовали 12 тоннелепроходческих комплексов

Подобный комплекс позволяет организовать движение с минимальным вмешательством человека в процесс управления. При этом в комитете подчеркнули, что машинист продолжит находиться в кабине — это необходимо для обеспечения безопасности и возможности перехода на ручное управление в нештатных ситуациях.

Ранее глава московского Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что готовность станции метро «Бульвар Генерала Карбышева» превысила 80%, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
