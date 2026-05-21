Дробыш заявил, что шокирован ценами на «Гамлета» в МХТ за 200 тысяч рублей
Продюсер Виктор Дробыш назвал чрезмерной стоимость билета на спектакль «Гамлет» с участием актёра Юры Борисова, достигающую 200 тысяч рублей. Такое мнение он высказал в комментарии корреспонденту NEWS.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ.ТВ.
Дробыш подчеркнул, что подобная цена демонстрирует неуважение к зрителям, которые не могут позволить себе такие расходы, включая его самого.
Он добавил, что 200 тысяч рублей — действительно слишком много за театральный билет, и такая политика делает культуру недоступной для широкой аудитории.
При этом продюсер отметил высокий профессионализм Борисова, назвав его безумно талантливым актёром.
Ранее Дробыш объяснил, почему старается не конфликтовать с артистами, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
