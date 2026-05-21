Иран и Оман собираются ввести постоянную плату за проход через Ормуз
Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад, не раскрыв при этом детали и уровень проводимых переговоров.
Дипломат подчеркнул, что обе страны должны задействовать все доступные ресурсы для обеспечения безопасности и организации эффективного судоходства. По его словам, поскольку эти меры связаны с расходами, те, кто извлекает выгоду из использования пролива, также должны участвовать в финансировании.
Иран начал взимать плату за безопасный проход через пролив в марте текущего года после начала вооруженного конфликта с США. Для этих целей было создано специальное учреждение, которое направляет судоходным компаниям запросы на оплату,
Ранее лидеры США и Израиля Дональд Трамп и и Беньямин Нетаньяху поспорили о продолжении войны с Ираном, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
