Иран и Оман собираются ввести постоянную плату за проход через Ормуз

Иран и Оман обсуждают создание постоянной системы сбора платы за проход судов через Ормузский пролив. Об этом в интервью агентству Bloomberg сообщил посол Ирана во Франции Мохамад Амин-Нежад, не раскрыв при этом детали и уровень проводимых переговоров.

Дипломат подчеркнул, что обе страны должны задействовать все доступные ресурсы для обеспечения безопасности и организации эффективного судоходства. По его словам, поскольку эти меры связаны с расходами, те, кто извлекает выгоду из использования пролива, также должны участвовать в финансировании.