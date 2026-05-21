Тарасова отреагировала на смену спортивного гражданства сыном Плющенко
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение 13-летнего сына Евгения Плющенко Александра сменить спортивное гражданство для выступления в составе сборной Азербайджана. Об этом сообщает aif.ru.
Собеседница издания подчеркнула, что искать внешние причины не стоит — это исключительно решение родителей спортсмена. Она отметила, что Александр — хороший мальчик, который вправе кататься там, где хочет, а его семья не советовалась ни с кем при принятии этого решения.
Отвечая на вопрос о возможном негативном примере для других фигуристов, Тарасова назвала такие опасения беспочвенными. По её словам, в стране достаточно талантливых юных спортсменов, поэтому один переход не окажет влияния на общую ситуацию.
Ранее серебряный призер чемпионата мира Алена Леонова связала переход сына Плющенко под флаг Азербайджана с конкуренцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
