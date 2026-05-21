В Госдуме посоветовали, чем занять детей на летних каникулах

Зампред комитета Госдумы по молодёжной политике Александр Толмачев перечислил варианты организации детского отдыха в период школьных каникул. Об этом он рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Парламентарий отметил, что выбор формата досуга остаётся за родителями и зависит от возраста ребёнка, его интересов и семейных устоев. При этом он посоветовал учитывать государственные предложения по летнему отдыху: сеть оздоровительных, творческих и спортивных лагерей продолжает расширяться.

Толмачев добавил, что подростки в возрасте 14–18 лет могут использовать каникулы для подработки. Среди доступных вариантов он назвал участие в арт-фестивалях, работу аниматором, художником по аквагриму, фотографом, флористом или оформителем.

Для трудоустройства несовершеннолетних младше 15 лет требуется письменное согласие родителей, старшим достаточно собственного заявления. Депутат подчеркнул, что заработок помогает юношам и девушкам обрести самостоятельность, укрепить уверенность в себе и накопить средства на личные цели, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Пресс-служба Музея Победы
