«Газпром» рискует лишиться активов и счетов в Казахстане, впрочем российская компания может оспорить решение Международного финансового центра, признавшего победу украинского «Нафтогаза», заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 года против ПАО «Газпром». Решение опубликовано на сайте суда. В соответствии с ним, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.

«Международный финансовый центр не подчиняется правительству Казахстана. Это отдельный институт, островок английского права внутри казахской юрисдикции. Правительство Казахстана никак не влияет на него, от его политической воли решение никак не менялось бы. Именно поэтому инвесторы с удовольствием приходят в Казахстан и пользуются этим институтом. Жаль, что у нас нет такого института. Потому что инвесторы могут работать в Казахстане, но при этом не полагаться на местную судебную систему, а быть в режиме судебной системы английского права. Это большой плюс: они регистрируются в Международном финансовом центре, и поэтому их права более защищены», - пояснил Пикин.