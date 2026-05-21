Казахстан ни при чем: «Газпром» заплатит «Нафтогазу» больше $1 млрд
По решению Международного финцентра активы и счета российской компании в Казахстане могут быть арестованы, заявил НСН директор Фонда энергоразвития Сергей Пикин.
«Газпром» рискует лишиться активов и счетов в Казахстане, впрочем российская компания может оспорить решение Международного финансового центра, признавшего победу украинского «Нафтогаза», заявил НСН директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Суд Международного финансового центра «Астана» (МФЦА) удовлетворил заявление НАК «Нафтогаз Украины» о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения от 16 июня 2025 года против ПАО «Газпром». Решение опубликовано на сайте суда. В соответствии с ним, «Газпром» обязан выплатить «Нафтогазу» $1,13 млрд основного долга, $182 млн процентов, $117 млн штрафных процентов за просрочку платежа, а также компенсировать арбитражные расходы в размере 4,9 млн евро и проценты на эту сумму.
«Международный финансовый центр не подчиняется правительству Казахстана. Это отдельный институт, островок английского права внутри казахской юрисдикции. Правительство Казахстана никак не влияет на него, от его политической воли решение никак не менялось бы. Именно поэтому инвесторы с удовольствием приходят в Казахстан и пользуются этим институтом. Жаль, что у нас нет такого института. Потому что инвесторы могут работать в Казахстане, но при этом не полагаться на местную судебную систему, а быть в режиме судебной системы английского права. Это большой плюс: они регистрируются в Международном финансовом центре, и поэтому их права более защищены», - пояснил Пикин.
Исполнительное производство по решению Международного финансового центра будет иметь такой же статус, как по решениям судов Казахстана. Поэтому, если Россия откажется платить, то на территории Республики будут арестованы активы и счета «Газпрома».
«Проигнорировать это решение, конечно, можно, но, когда начнется исполнительное производство, активы, которые принадлежат ПАО «Газпром» на территории Казахстана, перейдут в пользу выигравшей стороны. «Газпром», думаю, попытается опротестовывать это решение», - отмечает специалист.
В июне 2025 года «Нафтогаз Украины» официально запросил у «Газпрома» выплату $1,37 млрд после получения окончательного решения международного арбитража в Цюрихе. Спор касается соглашения от 30 декабря 2019 г. об организации транспортировки природного газа через территорию Украины.
