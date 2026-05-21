Минобороны: ПВО уничтожили 101 украинский БПЛА за пять часов
Средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
Атака была отражена в период с 15:00 до 20:00 мск 21 мая. Уничтожение дронов проходила над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.
В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все украинские беспилотники нейтрализованы силами дежурных расчётов ПВО.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что атаки украинских БПЛА на гражданские объекты отдаляют перспективу мирных переговоров по урегулированию конфликта, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Киркоров обвинил Певцова в зависти к Юре Борисову после «Гамлета»
- В Госдуме посоветовали, чем занять детей на летних каникулах
- Тарасова отреагировала на смену спортивного гражданства сыном Плющенко
- Дробыш заявил, что шокирован ценами на «Гамлета» в МХТ за 200 тысяч рублей
- Нейросеть - свидетель преступления: Каким получился детектив от Водолазкина
- Иран и Оман собираются ввести постоянную плату за проход через Ормуз
- Минобороны: ПВО уничтожили 101 украинский БПЛА за пять часов
- Казахстан ни при чем: «Газпром» заплатит «Нафтогазу» больше $1 млрд
- «Предугадываю события!»: Катя Лель рассказала, что замечает мистические знаки
- В Нижнем Новгороде у устроившего ДТП мажора нашли 164 штрафа за полтора года