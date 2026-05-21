Минобороны: ПВО уничтожили 101 украинский БПЛА за пять часов

Средства противовоздушной обороны России перехватили и ликвидировали 101 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, запущенный ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Атака была отражена в период с 15:00 до 20:00 мск 21 мая. Уничтожение дронов проходила над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, а также Московского региона.

Два человека погибли в Брянской области при ударе ВСУ

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что все украинские беспилотники нейтрализованы силами дежурных расчётов ПВО.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что атаки украинских БПЛА на гражданские объекты отдаляют перспективу мирных переговоров по урегулированию конфликта, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Минобороны РФБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры